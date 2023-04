In serata a Venafro l’emozionante Processione del Venerdì Santo nel centro storico della città

Appuntamento col dolore della Madre accanto al Figlio morto. E’ l’estremo senso dell’emozionante Processione del Venerdì Santo a Venafro che porterà per le strade e le piazze della città i simulacri salienti dell’odierna serata del dolore : la Madonna, la Madre di tutti in lacrime vestita di nero e dinanzi a Lei il Figlio, Gesù, morto e disteso sanguinante sul letto di morte. Il tutto portato a spalla da portatori a lutto, ossia in nero, e seguito da tantissima gente di ogni età e d’ambo i sessi. Un rito intenso ed assolutamente emozionante, che i venafrani seguiranno, accompagneranno o attenderanno in assoluto silenzio. Si uscirà in corteo dalla Cappella Religiosa di San Pasquale all’interno del SS Rosario, dove i simulacri sono custoditi un anno intero, e si raggiungerà la Cattedrale, da dove la Processione del Venerdì Santo di Venafro prenderà ufficialmente il via. Si scenderà per Via Duomo, quindi piazza Merola, via De Amicis, Via Cotugno, le piazzette delle Chiesa di Cristo e dell’Annunziata, si scenderà per via Redenzione e, attraversato il rione Mercato, si scenderà per via Plebiscito e ci si immetterà su Corso Garibaldi per raggiungere la piazza omonima del quartiere Porta Nova per ascoltare il messaggio del Vescovo Diocesano Mons. Cibotti. Al termine la processione riprenderà scendendo al rione Ciaraffella, immettendosi su Via Falca per raggiungere Via Colonia Giulia e finalmente il SS Rosario, dove il rito si concluderà. Una processione, come scritto, assai intensa e commovente, con una folta e silenziosa partecipazione popolare.