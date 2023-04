L’informazione a volte fa miracoli !

E’ bastato un articolo diretto, schietto, veritiero, senza fronzoli e con foto eloquenti di questa testata giornalistica perché il drammatico caso abitativo della famiglia del disabile fisico G.A. di Venafro (l’uomo, con conseguenze da poliomelite e già ospite del Carsic di Venafro, il Centro di Azione per il Recupero Sociale degli Invalidi Civili,, si sposta su scooter a motore, così come la moglie a sua volta disabile fisica) venisse finalmente non diciamo risolto ma quanto meno affrontato e discusso per avviarlo -si spera fortemente- a soluzione, in modo da restituire all’uomo e ai suoi un’abitazione dignitosa ed una vita decorosa, senza problemi e priva di pericoli di sorta. In effetti il nostro articolo aveva messo in tutta evidenza le impossibili condizioni abitative della famiglia dell’uomo, costretta in un alloggio Iacp a Venafro con tantissima umidità dappertutto e con conseguenti pericoli per la loro salute. “Mi é stato riferito –informa G.A.- che qualcosa ha preso a muoversi e chi sino ad ora non aveva fatto alcunché pare si stia attivando perché la mia famiglia possa vivere tra quattro dignitose mura, senza umidità, senza muffa e senza tant’altri gravi problemi. Io, mia moglie e la nostra figlia minorenne aspettiamo fiduciosi, ma chiediamo fatti e non solo parole inutili ed ingannevoli, come sin’ora avvenuto. Intanto ringraziamo quanti a Venafro e dintorni ci hanno dimostrato solidarietà e vicinanza umana. Così come ringraziamo FuturoMolise per aver sposato la nostra causa, ossia per aver sottoscritto in tutta coscienza i nostri basilari diritti ad una esistenza dignitosa, tranquilla e sicura. Grazie a tutti ed un abbraccio forte ai venafrani !”. Prospettive buone quindi per il caso della famiglia di G.A., ma per il ”miracolo” vero e proprio, ossia perchè questa famiglia abbia finalmente un’abitazione accogliente e salutare, tocca ancora aspettare. Saremo ben lieti comunque di poter scrivere a breve che tutto è finito bene e che G.A.,moglie e figlia sorridono soddisfatti, senza muffa in camera da letto, senza umidità in cucina, con l’ingresso di casa decoroso e con la loro figlia a giocare tranquillamente e in piena salute in una casa accogliente, salutare e pulita, così come meritano lei, mamma e papà.