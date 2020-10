Con un pomeriggio in Villa De Capoa all’insegna dello yoga, si sono concluse le riprese della trasmissione di Rai Uno, Linea Verde Life, a Campobasso.

La troupe del famoso programma televisivo in onda il sabato sulla prima rete pubblica nazionale e che anche quest’anno affronta il tema della sostenibilità urbana in tutte le sue accezioni, è stata nel capoluogo di regione per registrare una puntata che verrà trasmessa il prossimo sabato 24 ottobre, alle ore 12.20, su Rai Uno.

Eco, bio, smart, green: sono questi gli assi narrativi del programma che, dopo aver aperto la corrente stagione televisiva con puntate dedicate a città come Palermo, Perugia, Napoli ha scelto di soffermare la sua attenzione sulla citta di Campobasso e sul territorio circostante.

Nello scenario di Villa De Capoa, nel centro di Campobasso, la conduttrice del programma, Daniela Ferolla, ha concluso le riprese della giornata con una seduta di yoga all’aperto insieme all’istruttrice del Manipura Centro Yoga, Barbarba Giannantonio, e a tanti altri appassionati dell’antica disciplina, eseguendo movimenti guidati dal respiro, posture, tecniche respiratorie, introduzione alla meditazione.