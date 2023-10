TERMOLI – La seconda puntata di Linea Blu Discovery ci porta sulla costa adriatica centro meridionale dove la tecnica di pesca più usata è quella delle reti a strascico. Giulia Capocchi ci mostra l’antico borgo marinaro di Termoli e la sua marineria, incontrando i pescatori che hanno fatto la storia di questo luogo e raccontando in che modo questa comunità sta puntando sulla valorizzazione del pescato meno conosciuto. Infine, una visita all’ultimo trabucco della cittadina, una “macchina da pesca” che in passato garantiva la sussistenza di questa comunità anche quando le condizioni del mare non permettevano alle barche di uscire dal porto…

Linea Blu Discovery: Termoli – YouTube

