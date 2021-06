di Tonino Atella

Il Rettore, don Salvatore Rinaldi, se ne rammarica da tempo, ma l’esterno del luogo di culto continua a restare impresentabile.

Un tema in cronaca di recente, ma sul quale è necessario tornare vista la gravità di quanto continua ad accadere senza che si faccia alcunché per porvi rimedio. Il sagrato antistante la storica e monumentale Cattedrale di Venafro, dedicata a Maria Assunta, impreziosita dalla Porta Santa e proprio in questo periodo interessata da restauri pittorici al suo interno per magnificarne ulteriormente la storia religiosa che da secoli custodisce, il sagrato -si scriveva- ed il piazzale antistante di tale luogo di culto puntualmente risultano ricoperti da resti di bivacchi serali e notturni oltre che da residui di cerimonie alla luce del sole. In pratica si raggiunge la Cattedrale di Venafro situata in zona decentrata e periferica, ci s’intrattiene all’esterno bivaccando nottetempo e facendo altro, si festeggiano eventuali cerimonie, ma poi si abbandona ogni cosa a terra, come bibite, vetri, lattine, contenitori di pizze napoletane, fazzolettini, residui di festeggiamenti ect. senza curarsi né preoccuparsi di pulire e ripulire lasciando l’antistante del luogo religioso decente e decoroso.

Tanto imporrebbero l’educazione, la civiltà ed il rispetto per il sito stesso, ma evidentemente sono concetti non da tutti coniugati. Niente ! Si bivacca, si gozzoviglia, si festeggia e poi si lascia tutto a terra sporcando, insozzando ed allontanandosi come se nulla fosse ! Una inciviltà unica, sottolineata con parole pesanti dallo stesso Rettore della Cattedrale, il Parroco venafrano Don Salvatore Rinaldi : “E’un malcostume dilagenti -dichiara Don Rinaldi- che non accenna ad avere termine. Sono desolato e mortificato per quanto continua ad avvenire davanti alla Cattedrale di Venafro.

E’ stato detto più volte al Comune di Venafro ed alla Forze dell’Ordine della città di controllare e prevenire, ma di rimedi nemmeno l’ombra. Del resto le stesse responsabilità del Comune sono tante, visti i cestini dei rifiuti sempre ricolmi e mai svuotati. Ma è soprattutto l’inciviltà dei frequentatori serali e notturni del piazzale della Cattedrale di Venafro che deve avere finalmente termine. Perché tanto avvenga, e visto il reiterarsi dell’assai negativo fenomeno, ritengo che occorra maggiore e più continuativa presenza in loco delle forze dell’ordine perché inducano ad un maggiore e più doveroso rispetto per l’importante sito religioso della Cattedrale venafrana”. Basterà la giusta e doverosa ”ramanzina” di Don Rinaldi ? Tanti venafrani se lo augurano!