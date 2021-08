di Tonino Atella

L’essere umano ? Il primo essere del creato, siamo soliti dire ed ascoltare ! Conveniamo, ma certe volte è proprio difficile, addirittura impossibile sottoscriverlo ! Si prenda quanto un solerte lettore ha fotografato in pieno centro a Venafro per passarlo a questa testata per la pubblicazione, così da evidenziare comportamenti umani nient’affatto da … “premio oscar”, bensì da persone per nulla rispettose dei diritti altrui. La foto allegata ed abbondantemente significativa mostra uno scooter “parcheggiato” da un (o una)“intelligentone” giusto sotto una pensilina pubblica, struttura installata lungo la Colonia Giulia di Venafro perché i passanti possano ripararvisi in caso di sole assillante, come nel periodo, o di pioggia e vento in autunno, inverno e primavera.

Ma anche per fermarsi un attimo, riprendersi e riposarsi prima di riprendere il cammino. Bene ! Tutto questo sulla carta, prima che “l’intelligentone” di cui innanzi decidesse che la pensilina pubblica fosse stata installata perché lui (o lei) vi rimettesse, vi parcheggiasse il proprio motorino ! Due parole conclusive al tizio o alla tizia : ti pare ammissibile tale tuo comportamento, in totale spregio ai diritti minimi altrui? Il prossimo va rispettato h 24 ed il tuo motorino devi fermarlo altrove, non certo dove l’anziano o una mamma col figlio in carrozzina possono ripararsi ! Riuscirai a capirlo, finalmente ? Ci contiamo, anche se ad onor del vero non è impresa facile per l’ “intelligentone”, dato l’antefatto in cronaca!