di T.A.

Pensate siano esagerazioni quanto segue, relativo all’incredibile mondo del “Gratta e Vinci” ? Vi sbagliate di brutto, perché purtroppo è l’esatta realtà, anzi solo la punta di un enorme iceberg che ogni giorno arreca problemi psico/finanziari di non poco conto a tanti, sia uomini che donne e di ogni età ed estrazione sociale ! Innanzitutto -stando a testimonianze e resoconti degli stessi giocatori/giocatrici- non è raro trovare in un esercizio pubblico, in un bar o in altro locale che vende i citati “Gratta e Vinci” tagliandi grattati e lasciati lì, convinti di non aver vinto alcunché. “Non poche volte -informa un giocatore/grattatore- ho trovato vincite di 5, 10 euro ed oltre da tagliandi grattati da chi li aveva comprati e che, dopo averli grattati, li aveva lasciati su tavoli e tavolini del bar o del negozio ritenendo di non aver vinto alcunché ! Ed invece, ad un attento esame e grattando meglio e bene, è venuta fuori la vincita gratuita, che ovviamente ho incassato seduta stante !”. Come spiega questo ? “Si comprano tagliandi e si grattano -afferma l’uomo- giusto per giocare, evidentemente senza rendersi conto del gioco. E’ il vizio, o l’abitudine se preferite, che porta a tanto ! Tante donne e molti uomini grattano senza seguire attentamente la situazione che hanno dinanzi agli occhi, tutti presi dal gioco che evidentemente annebbia loro la vista e la mente”. In questo modo ha recuperato tante vincite e molti soldi ? “Abbastanza … ! In passato arrivavo a mettere assieme qualche centinaia di euro al mese”. E adesso ? “E’ molto più difficile, perché gli esercizi che vendono i “Gratta e Vinci” dispongono attualmente nei locali di appositi contenitori chiusi dove i giocatori sono tenuti a lasciare i tagliandi dopo averli grattati. In questo modo non si trovano più in giro tagliandi grattati !”. Tutto qua ? ”No, c’è dell’altro … ! Personalmente ho cercato di comprare i tagliandi grattati, ma nessuno li cede … !”. Insomma è proprio un mondo incredibile e sui generis quello dei “gratta e vinci” ! Consigli conclusivi ? Non giocare, ma lasciar perdere in tutta convinzione e senza tentennamenti di sorta, perché con la ludopatia non si scherza affatto ! Trovate per strada un tagliando a terra del ”Gratta e Vinci” già giocato ? Un bel calcio al tagliando o bypassatelo tranquillamente e continuate la passeggiata che fa bene a corpo e mente ! Anche perché, signore e signori, col gioco mai nessuno si è arricchito e giammai qualcuno riuscirà a farlo ! Sono -questi- consigli semplici che non si pagano, per cui conviene accettarli per star bene di mente e tasca !