Un autentico spettacolo di musica, recitazione ed arte teatrale che ha entusiasmato tantissimo la platea ! Trattasi dell’eccellente serata all’Auditorium di Isernia, protagonista la cantante/attrice napoletana Lina Sastri, vera icona della musica popolare partenopea e riconosciuta interprete teatrale, nella circostanza affiancata da un team di quattro validissimi musicisti, a loro volta meritevoli degli scroscianti applausi del pubblico che gremiva l’Auditorium isernino. E lei, la popolana napoletana nata ai Quartieri Spagnoli da famiglia non certo agiata, come raccontato dalla diretta protagonista tra una melodia ed un’altra, non si è risparmiata affatto, dando il massimo per la sua Napoli, per la melodia classica partenopea e per il pubblico molisano accorso ad applaudirla. Lo spettacolo. Iniziato con tacchi a spillo ai piedi, la Sastri l’ha proseguito scalza “per sentire meglio il contatto con la vita e con quanto mi circonda”, tirandosi più volte con le mani il lungo vestito nero che indossava quale forma esteriore di partecipazione ai contenuti dei suoi messaggi musicali e teatrali. Nel corso della serata, promossa da Regione Molise e Molise Cultura per promuovere il Molise e la sua gente (in serata altro spettacolo al Savoia di Campobasso con l’attore napoletano Carlo Buccirosso, sempre offerto dalle istituzioni regionali molisane) si “è passeggiati” con Lina Sastri nella canzone classica napoletana, riproposta con la sua calda voce suadente. Non è mancato l’omaggio a Totò interpretando la sua “Malafemmena” e in chiusura, una volta tornata sul palcoscenico richiamata dagli applausi del pubblico, l’intramontabile ed assai intima “ Voce e’ nott’ “, salutata dagli scroscianti applausi conclusivi del pubblico, arrivato da tanti Comuni della seconda provincia molisana per omaggiare la donna, l’artista, la cantante e l’attrice Lina Sastri, “bandiera” artistica unanimemente riconosciuta di musica, canto e teatro popolare del meridione d’Italia.