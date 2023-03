Imprevedibile e particolarissima la natura di alberi, verde e piante. Si prenda quanto in foto. In località Triverno, frazione di Pozzilli, a lato della statale 85 Venafrana e all’imbocco di una traversa sulla destra (direzione Venafro/Isernia) che scende giù al Volturno, qualcuno decenni orsono pensò bene di fissare forse con del ferro, spago o con altro di provvisorio ad un albero una tavoletta di legno con la scritta di una ditta estrattiva operante all’epoca in zona. Una indicazione direzionale per segnalare l’attività lavorativa poco più avanti, fatta però alla buona. Sarebbe dovuto essere provvisorio quel segnale, in attesa di sistemarvene uno ben fatto, ed invece passò del tempo e la provvisoria tabella di legno divenne definitiva. A quel punto “madre natura” … decise d’intervenire e prendere il sopravvento. Anno dopo anno infatti il tronco dell’albero crebbe e si allargò man mano a tal punto che oggi, trascorsi diversi lustri, ha avvolto quasi completamente la tabella lignea, come abbracciandola per tenerla a se perché non venga più rimossa, come la foto allegata mostra chiaramente. E mentre l’allora ditta estrattiva di Triverno che la tabella intendeva indicare da anni non è più operante in zona, albero e tabella risultano come avvinghiati in un abbraccio ormai strettissimo ed irrisolvibile vista la natura di entrambi, il legno. La natura ? L’ambito della suggestiva imprevedibilità !