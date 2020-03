Per far sentire i molisani meno soli in questo momento così difficile. L’imprenditore caseario Tonino Pulsone, ha voluto dedicare una poesia di “Sabino D’Acunto” al popolo molisano per esorcizzare la “quarantena”. Una bellissima e simpatica iniziativa di un imprenditore molisano che ama la sua terra. #iorestoacasa