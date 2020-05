L’imprenditore Christian Agricola, cavaliere dell’Ordine equestre del Santo Sepolcro delegazione Abruzzo-Molise, ha deciso di dare il proprio contributo solidale in questo momento di grande emergenza legata al Covid. Mascherine e igienizzanti sono stati consegnati nella tarda mattinata di oggi dallo stesso Agricola.

“La donazione di mascherine Fp2, mascherine lavabili e igienizzanti, rappresenta un piccolo gesto di solidarietà che mi sono sentito in obbligo morale di fare nei confronti dei dei Carabinieri del Comando stazione di Guardialfiera.

Un grande atto di generosità, quindi, da parte di Christian Agricola, non nuovo ad iniziative di carattere solidale, ma evidentemente anche segno di gratitudine e di riconoscenza verso i Carabinieri per la loro presenza in prima linea nella lotta contro il Coronavirus. Gli uomini dell’Arma hanno espresso vivo gradimento.