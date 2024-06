di T.A.

Un servizio municipale a Venafro che si contraddistingue -purtroppo- per la segnaletica inesistente, la strada di accesso impercorribile date le centinaia di buche ed avvallamenti che la “impreziosiscono”, la gran confusione all’interno del servizio stesso e la montagna di rifiuti abbandonati lungo via Marziale -arteria comunale che porta al servizio in tema- e all’ingresso del CENTRO RACCOLTA COMUNALE DI VENAFRO, di cui appunto si sta scrivendo. Un servizio che disorienta e addirittura infastidisce quanti lo raggiungono per lasciare rifiuti di ogni genere. Ecco il quadro esatto della situazione, del resto facilmente riscontrabile : l’addetto al CENTRO resta nel prefabbricato all’ingresso giusto per chiedere cosa si trasporta e le generalità del depositante, a cui tocca scaricare dopo aver individuato il sito dove lasciare. E tutt’intorno confusione a josa, disordine ed olezzi insopportabili ed anche pericolosi, pensiamo. Ma ancor prima, come scritto innanzi, difficoltà a non finire per arrivare a cotanto CENTRO RACCOLTA COMUNALE tra segnaletica ridotta decisamente all’osso (forse per … non farla vedere !?!) e strada polverosa dai MILLE SOBBALZI ! Le domande : è così che si tiene un CENTRO RACCOLTA COMUNALE, giusto appena fuori l’abitato comunale e ad un tiro di schioppo da allevamenti, attività agricole ed abitazioni private ? E’ così che si tratta il cittadino ? E’ così che si preservano ambiente, territorio e salute di tutti ? L’auspicio è che già da domani le cose migliorino nel rispetto del cittadino !