Buche ed avvallamenti come pericoli per tutti e pessima figura agli occhi degli sportivi ospiti

Un argomento da riproporre in cronaca, data l’assurda situazione di quanto segue. Trattasi dell’impossibile accesso, viste le buche profonde e gli avvallamenti che lo caratterizzano in negativo, al rettangolo di gioco calcistico di Venafro, alias al “Del Prete”. Ebbene provenienti da Via Pedemontana e nell’accingersi a parcheggiare all’esterno della struttura, ci si imbatte in buche ed avvallamenti profondi e pericolosi che mettono a rischio l’incolumità delle persone e quindi le sospensioni e gli pneumatici di auto e moto. Buche anche di 10/20 centimetri giusto dinanzi al ”Del Prete”, ossia all’ingresso principale ! Rischi seri quindi per tutti gli appassionati che raggiungono l’impianto e pessima figura della città agli occhi dei tanti forestieri che si recano alla struttura per assistere alle prove della loro squadra del cuore.

Siffatta grave e pericolosa situazione è stata già segnalata in cronaca, ma non s’è … “mossa foglia” a risolvere l’inconveniente ! Interverrà finalmente qualcuno, si muoverà la predetta” foglia” ? Si ripristinerà a regola d‘arte tale accesso al parcheggio antistante il ”Del Prete”, eliminando potenziali pericoli e la brutta figura agli occhi degli sportivi ospiti ? E’ un augurio/auspicio preciso !