di T.A.

PER LA SUA NUOVA RAPPRESENTAZIONE APPUNTAMENTO AI PROSSIMI ANNI

I drammi sacri : una tradizione storico/religioso/culturale di tanti Comuni d’Italia. Lavori teatrali nati ed allestiti in loco per dire delle vite, delle passioni e degli estremi sacrifici di Santi e Martiri che non indugiarono ad offrire la loro vita per l’affermazione di una idea e della stessa fede religiosa. Tra questi drammi sacri va citato a pieno titolo anche “L’OPERA DI SAN NICANDRO”, risalente al ‘700 e scritto dal venafrano Giuseppe Macchia per dire delle figure dei Martiri di Venafro Nicandro, Marciano e Daria, delle loro vite e dei sacrifici affrontati in tutta convinzione per ribadire la loro ferma fede cristiana. Tali lavori scenici venivano di solito curati ed allestiti da gente del luogo che si prodigavano per la migliore riuscita delle rappresentazioni. Queste precedevano di qualche giorno le ricorrenze religiose cittadine in onore degli stessi Martiri e servivano quale preparazione spirituale alle celebrazioni popolari annuali. Erano cioè l’anticamera delle celebrazioni popolari e la gente vi assisteva volentieri per ribadire la loro devozione a coloro che si erano sacrificati affinché prevalesse la fede cristiana. A tanto, appunto, non sfuggiva Venafro a tal punto da dotarsi sul finire del XVIII secolo di apposito dramma sacro dal titolo “L’OPERA DI SAN NICANDRO”, scritto da Giuseppe Macchia, uomo di cultura venafrano che mise per iscritto vita, figure ed estremi sacrifici dei due fratelli ufficiali dell’esercito dell’antica Roma, Nicandro e Marciano, e della moglie del primo Daria, immolatisi perché la nuova fede cristiana primeggiasse nell’Urbe. Si era nel 303 d.C. e i tre Martiri venafrani non si fermarono dinanzi al boia pagano. Affrontarono l’estremo sacrificio in tutta convinzione e col sorriso sul volto, così com’erano soliti fare i martiri del tempo. Questo e tant’altro è magnificamente riportato nella citata “OPERA” e non c’è credente venafrano che non sappia di ogni singolo passaggio del lavoro scenico. Tale lavoro però quest’anno non verrà proposto e per la sua rappresentazione se ne parlerà giocoforza nei prossimi anni. Ed allora sarà interessante ricordare in estrema sintesi le rappresentazioni del passato, soprattutto quelle dinanzi al sagrato della Chiesa di San Simeone al rione Mercato, nonché le più recenti sul sagrato della Chiesa dell’Annunziata, nel cuore del centro storico. Ed ogni volta tanta partecipazione popolare, intenso pathos emotivo e forte impegno degli interpreti ambosessi e di ogni età perché lo spettatore recepisse appieno il senso vero e profondo del lavoro scenico. Per “ritrovare” il tutto però toccherà aspettare qualche anno -il 2025 si spera possa essere quello buono- per tornare ad emozionarsi e commuovere con le bellissime figure di Nicandro, Marciano e Daria, i Martiri di Venafro, che la città si appresta comunque a celebrare col riturale trittico festivo patronale del 16, 17 e 18 giugno.