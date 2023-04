L’importanza della formazione. Intervista all’On. Manuel Vescovi a cura dell’Avv. Emanuela Fancelli

E’ continuo il confronto tra i politici di ieri e i politici di oggi. Ritengo che il mero tra le due cd Repubbliche sia superficiale e non rispecchi il vero perché è innegabile che anche oggi vi siano personaggi di spessore; tuttavia è altrettanto evidente che vi sia la necessità di una scuola di formazione per la futura classe politica e di un continuo miglioramento ed aggiornamento per tutti.

Sull’argomento abbiamo sentito l’opinione dell’On. Manuel Vescovi, Presidente dell’Associazione Stati Uniti D’Italia.

D) Onorevole, una parola o una foto fuori luogo e inizia l’ennesima polemica sulla presunta scarsa preparazione, o sensibilità, della classe politica della seconda repubblica. Ritiene che vi sia effettivamente una differenza tra i politici della prima e seconda Repubblica? R) Direi che non siamo neppure usciti dalla prima Repubblica perché fondamentalmente le regole del gioco sono rimaste le stesse e così l’organizzazione dello Stato. Solo un cambiamento profondo della Costituzione segnerebbe il passaggio alla seconda Repubblica. D) Onorevole, lei dall’ottobre 2018 al mese di maggio 2022, è stato Presidente dell’Accademia di formazione della Lega, con lo slogan “formarsi per governare”. Quando le è stato affidato questo incarico, aveva esperienza in questo settore? R) Possiamo dire che la mia competenza era doppia, una di tipo politico, avendo svolto la cd gavetta ed una specifica per la formazione. Vede, era il 1992 quando ho capito quanto fosse importante la formazione, perché, dopo aver contribuito a quella di migliaia di persone, ed essermi a mia volta formato con i più grandi life-coach al mondo, ho compreso che possono portarci via tutto tranne quello che abbiamo imparato. La competenza ci arricchisce.

Ho quindi deciso di continuare la mia attività e di racchiudere trent’anni di esperienza nella MV Academy, Accademia di formazione politica che ho fondato per condividere ciò che ho appreso nel tempo con chi volesse investire nella propria formazione.

D) Una scuola di formazione politica legata ad un partito non rischia di essere troppo di parte? R) E’ vero, ed infatti la MV Academy è apartitica. Si forma per governare, evidenziando la competenza ed il merito delle persone. Ci si forma assieme, sia pure con idee diverse, e, nel rispetto di questa diversità, ci si confronta, pronti a trovare soluzioni comuni per il bene e l’interesse del Paese, magari federale. D) In cosa consiste la formazione giusta per fare buona politica? R) Vuol dire che il buon politico non si improvvisa. Il buon politico deve avere forma e sostanza, perché occorre sia la capacità di comunicare sia la competenza. Può succedere che persone competenti non siano comunicatori capaci, o viceversa, quindi è essenziale la formazione in entrambi i settori.

A cura dell’Avv. Emanuela Fancelli