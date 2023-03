Una enorme statua di marmo bianco, frutto della fede popolare e che calamita l’attenzione di chi transita a piedi o su gomma e che induce ad un segno di croce, una preghiera, un attimo di riflessione. E’ quella del Cristo Redentore, imponente statua fissata da uomini di fede tra il verde della collina a nord dell’abitato di Pozzilli e che domina dall’alto strada e territorio sottostante. La si ammira, restandone affascinati, scendendo da Filignano lungo l’Atinense e di sera è magnificamente illuminata con apposito impianto elettrico. Per raggiungerla è stato anche realizzata apposita stradina sterrata, ben tenuta e protetta da barriere di legno. Dalla provinciale sottostante la si raggiunge in pochi minuti, sicché è un piacere incamminarsi a piedi lungo l‘invitante tracciato sterrato della collina. Ed è tanto bello il Cristo Redentore di Pozzilli che FuturoMolise ha ritenuto giusto scriverne per sottolineare la fattività di determinati operati umani, tra cui appunto la posa in opera di immagine marmorea nel verde naturale di Pozzilli.