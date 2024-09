di Redazione

Un’esperienza indimenticabile quella vissuta dagli studenti dell’IISS Alfano-Perrotta di Termoli al Festival del Pensare Contemporaneo, tenutosi a Piacenza dal 19 al 23 settembre 2024. La manifestazione, che da anni raccoglie giovani, professionisti e appassionati di innovazione, tecnologia e sport, ha visto la partecipazione dell’istituto molisano in due dei principali laboratori della manifestazione: Cycling and Data Cup e Volley and Data Cup. Entrambi i laboratori, incentrati sull’uso di dati e tecnologia applicati alle discipline sportive, sono stati l’occasione per mettere alla prova la preparazione e le competenze degli studenti dell’Alfano-Perrotta, che hanno ottenuto risultati davvero significativi. Il Festival del Pensare Contemporaneo è stato il palcoscenico perfetto per esplorare il legame tra il mondo digitale e quello sportivo. Gli studenti dell’Istituto termolese si sono distinti sia nelle prove fisiche, raggiungendo un secondo posto nel ciclismo con l’alunna Anna Gallo della 3B sia nei laboratori dove i dati hanno giocato un ruolo cruciale per migliorare le performance sportive. Nel Cycling and Data Cup, un laboratorio innovativo che combina ciclismo e analisi dati, gli studenti si sono immersi nell’analisi delle prestazioni atletiche attraverso l’uso di software avanzati, confrontando parametri come velocità, resistenza, cadenza e potenza. Non solo hanno dimostrato una straordinaria abilità nel gestire i dati raccolti, ma anche nel tradurli in strategie efficaci per ottimizzare la performance in gara. Nel Volley and Data Cup, gli studenti hanno avuto la possibilità di applicare l’analisi dati a una delle discipline più amate, la pallavolo. L’obiettivo del laboratorio era ottimizzare le strategie di gioco attraverso l’interpretazione dei dati raccolti durante le partite, come velocità di reazione, precisione nelle schiacciate e tattiche difensive. Anche qui i ragazzi dell’IISS Alfano-Perrotta hanno brillato, dimostrando capacità di analisi e di adattamento tattico. La partecipazione dell’IISS Alfano-Perrotta al Festival del Pensare Contemporaneo è stata un’occasione di crescita e di orgoglio per l’intero istituto, nonché per la città di Termoli. Il dirigente scolastico ha sottolineato come queste iniziative siano fondamentali per lo sviluppo delle competenze trasversali degli studenti, capaci di coniugare conoscenze teoriche e abilità pratiche, e ha espresso grande soddisfazione per i risultati ottenuti. “È un grande onore per noi vedere i nostri studenti eccellere in ambiti che vanno oltre l’attività sportiva tradizionale. Hanno saputo dimostrare come la tecnologia e i dati possano migliorare le performance sportive e ottimizzare le strategie di gioco. È un esempio lampante di come il futuro dell’educazione passi attraverso l’integrazione di diverse discipline”, ha dichiarato la Dirigente Scolastica dell’IISS Alfano-Perrotta prof.ssa Concetta Rita Niro. L’evento ha rappresentato un’importante opportunità per gli studenti di confrontarsi con coetanei di tutta Italia e per mettere in pratica quanto appreso nelle aule scolastiche. Il loro successo al Festival di Piacenza è la prova tangibile del valore formativo e innovativo che la scuola italiana è in grado di offrire quando si creano le giuste opportunità di crescita. Con la partecipazione a manifestazioni di questo calibro, l’IISS Alfano-Perrotta continua a dimostrarsi un punto di riferimento per l’innovazione e l’eccellenza formativa, rafforzando il suo ruolo non solo nel panorama lo, ma anche nazionale. Gli alunni partecipanti – Anna Gallo, Simone Mugnano, Simone Mammarella, Nicolaj Bracone, Francesco Sis to, Antonio Simone, Vernacchia Alessandro, Piccoli Marco e Niccolò Colella – hanno dimostrato abilità tecniche e analitiche, sfruttando i dati raccolti per migliorare le performance sportive nelle rispettive discipline. Un ringraziamento speciale va ai docenti di Scienze Motorie dell’IISS Alfano, prof. Andrea Putzu e prof. Roberto Di Bucci, per il loro impegno e supporto costante, che hanno reso possibile questa esperienza di crescita per gli studenti. Il loro lavoro ha permesso agli alunni di brillare non solo in ambito sportivo, ma anche nella comprensione e applicazione dei dati e della tecnologia nello sport. Un ringraziamento speciale va inoltre alla Dirigente Scolastica, prof.ssa Concetta Rita Niro, per il suo supporto e la sua guida, che continuano a ispirare gli studenti e il corpo docente nel percorso di eccellenza educativa e sportiva dell’Istituto.