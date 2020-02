Torna a tremare la terra in Molise. Una lieve scossa sismica, di magnitudo 2.9, è stata registrata dai sismografi della Sala Sismica INGV di Roma alle ore 9.50 di oggi, martedì 11 febbraio, con epicentro a Rotello (CB). Non si segnalano danni a persone o cose. Tanta paura e gente scesa in strada. La scossa è stata avvertita in tutta l’area del cratere che comprende 21 Comuni.