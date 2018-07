È Lidia De Benedittis il nuovo assessore alla Cultura e Pari opportunità del Comune di Campobasso. Il decreto di nomina è stato firmato oggi dal sindaco Antonio Battista.

“Nel ringraziare l’ex assessore Emma de Capoa – le parole del primo cittadino – per l’impegno profuso in seno all’amministrazione comunale, auguro un buon lavoro a Lidia De Benedittis, sicuro che il suo apporto nella squadra di governo sarà prezioso e contribuirà al raggiungimento degli obiettivi che insieme vogliamo raggiungere per il bene della collettività e per la crescita di Campobasso”.