di Tonino Atella

L’idea nuova di Venafro : vendere a privati il SS Rosario per rilanciarne ruoli e funzioni, incentivando nel contempo l’economia cittadina che é decisamente in ribasso, complice appunto lo smantellamento della struttura ospedaliera cittadina e quindi la perdita, l’allontanamento di tanti forestieri dalla città. D’acchito appare una idea “pazza”, irrealizzabile, che lascia il tempo che trova, ma a ben riflettere ha il suo preciso fondamento sociale. E’ giustificata soprattutto dal persistente sottoutilizzo del SS Rosario e dall’assai relativa offerta sanitario/assistenziale verso le popolazioni del mandamento Venafrano, qualcosa come 30/40mila molisani, esattamente da quando l’ospedale venafrano è stato smantellato e ridotto a ben poca cosa, ossia a nient’altro che poliambulatorio e nell’immediatezza del momento centro vaccinale anticovid ! L’idea di cedere a privati il SS Rosario scaturisce anche, come appena scritto, dalle conseguenze negative abbattutesi su lavoro ed economia venafrani a seguito della contrazione dei servizi ospedalieri cittadini che hanno allontanato da Venafro tantissimi molisani ed extraregionali. Sul tema i venafrani sono espliciti e chiari : “Siamo senza assistenza e quindi senza garanzie sanitarie -affermano molti- con pericoli reali e costanti. Abbiamo un ospedale moderno, ampio, bellissimo, ma di fatto abbandonato e senza unità e servizi medici, tolti l’Udi e la Fisiatria. Anche il Pronto Soccorso è stato cancellato con contrarietà unanime delle popolazioni residenti. Occorre uscire dall’impasse in cui si è precipitati, ridando fiducia, certezze ed incentivi all’intero territorio”. Ed allora ? “Occorre rimettere in circuito il SS Rosario, cedendolo a privati. Che sia una società del settore sanitario, che sia una università statale o altro soggetto privato interessa poco. L’importante è riaprire, rilanciare e rimettere in circuito il SS Rosario di Venafro per la sicurezza, la salute, il lavoro ed il futuro di tutti. Chiediamo certezze, garanzie e rassicurazioni che solo un SS Rosario finalmente riaperto e funzionante può fornire”. Idea “grossa”, questa della possibile vendita a privati dell’ospedale venafrano, sulla quale sarà bene riflettere e considerare tanto e a lungo, senza riporla nel classico cassetto alla svelta ed a cuor leggero. Ne va del futuro e della salute di tanti molisani, per cui è doveroso considerare la questione col massimo senso della responsabilità. I corregionali da Sesto Campano a Montenero Val Cocchiara, ossia dell’intero mandamento Venafrano, guardano, osservano ed aspettano risposte chiare ed esaurienti alle loro tante attese.