Nella giornata del 19 ottobre 2020 è disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza nell’edificio del Liceo Cuoco per procedere alla sanificazione degli ambienti. L’attività didattica per la stessa giornata sarà svolta a distanza tramite la piattaforma Classroom di Google Gsuite. A comunicarlo è la dirigente scolastica Maria Teresa Vitale.