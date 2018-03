Liberi e Uguali replica alla dichiarazioni di Rita Formichelli con una nota di Matteo Gissi, delegato presentatore Lista Liberi e Uguali per il Molise.

“Vorrei precisare che nella lista che abbiamo depositando in Tribunale non compare il nominativo di Rita Formichelli che, pertanto, non è candidata con la lista di Liberi e Uguali per il Molise. Invito l’avvocato Formichelli a non far circolare notizie prive di qualsiasi tipo di riscontro che ledono l’immagine dell’intero movimento.

Preciso, comunque, che nella data in cui l’Avvocato Formichelli ha firmato l’accettazione, che poi ha ritirato, era già ufficiale la candidatura a Presidente di Carlo Veneziale della quale era quindi perfettamente a conoscenza. Quindi, non c’è nessun caso mediatico da montare, ne tantomeno alcun tipo di stupore. Tanti auguri ai candidati di Liberi e Uguali per il Molise”.