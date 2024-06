di Redazione

Nel giugno del 2014 un gruppo di amiche, avvocate, assistenti sociali e psicologhe decisero di istituire la prima associazione nella regione Molise ispirata alla legge regionale di prevenzione e contrasto emanata nell’ottobre del 2013. L’associazione Liberaluna Onlus negli anni si è occupata di formare e informare sul fenomeno della violenza contro le donne attivando un numero verde attivo h24 e istituendo il centro antiviolenza Liberaluna. A distanza di 10 anni tutta l’equipe vuole festeggiare le centinaia di donne che con forza e coraggio hanno seguito un percorso di uscita dalla violenza e ricordare alle donne che ancora non denunciano che c’è una via d’uscita. Saranno presenti rappresentanti degli Enti privati e pubblici che hanno collaborato alle iniziative importanti che si sono organizzate nell’arco di questo tempo e che hanno contribuito a fortificare la Rete di prevenzione e contrasto alla violenza sulle donne. Il 28 giugno presso il ristorante “Le 4 Vianove” si terrà l’evento che vedrà in apertura i saluti istituzionali affidati all’onorevole Elisabetta Lancellotta, al Presidente del Consiglio Regionale Quintino Pallante e all’assessore alle politiche sociali regionali Gianluca Cefaratti. A seguire la fondatrice dell’associazione e responsabile del CAV Liberaluna La Selva Maria Grazia, ripercorrerà, insieme al moderatore Francesco Vitale, il percorso dalla nascita dell’associazione che in questi anni ha ricevuto riconoscimenti importanti a livello regionale e nazionale fino all’istituzione del CAV Liberaluna che opera nell’intera regione Molise.