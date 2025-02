di Redazione

A seguito del grande successo riscosso in piazza Andrea D’Isernia lo scorso 23 e

24 novembre 2024, l’Associazione MeToo è pronta a portare a Termoli il progetto “Viva Vittoria”. Il prossimo 27 febbraio, presso la Sala Consiliare di Termoli, si terrà la presentazione ufficiale del progetto, che prevede una raccolta fondi in favore delle donne vittime di violenza.

L’iniziativa, che ha visto l’adesione di numerose persone e realtà molisane, ha lo scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema della violenza di genere, raccogliendo fondi destinati a sostenere attività di supporto e reinserimento per le donne che hanno subito violenze. Il sindaco insieme alle assessore in rappresentanza di tutta l’Amministrazione Comunale di Termoli hanno accolto con entusiasmo l’iniziativa patrocinandola e il 27 febbraio insieme al presidente dell’ associazione MeToo e alla responsabile del Centro antiviolenza Liberaluna, illustreranno tutti i dettagli dell’iniziativa.

Con il sostegno di tutti, possiamo fare la differenza.