RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO

Domenica 25 Aprile alle ore 11:00, nel rispetto del corretto distanziamento, gli abitanti antifascisti della città di Campobasso si riuniranno in via Martiri Molisani della Resistenza per la celebrazione della giornata della Liberazione. Per l’occasione sarà inaugurato il murale donato dall’artista Claudia Romagnoli, in arte Croma, agli abitanti del quartiere. Alla presenza di Fabrizio Nocera, docente ricercatore Unimol, le cui letture faranno da cornice al momento di memoria collettiva.

Nel corso dell’iniziativa verrà ricordato anche Gianmario Fazzini, scomparso giovedì 22 aprile, e ci saranno collegamenti con Montecilfone dove a Bosco Corundoli si terrà un appuntamento “resistente” di associazioni ambientaliste e sociali e con Isernia in difesa dell’associazioni dell’ex Lavatoio sotto sgombero

Hanno aderito all’iniziativa: Malatesta Associati, Casa del Popolo, Arci, Fermenti Liberi.