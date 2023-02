Gli alunni di alcune classi dell’Istituto Comprensivo “Giuseppe Barone”, sono stati coinvolti nell’ambito del progetto nazionale ATTIVA JUNIOR in una serie di lezioni di atletica leggera. Gli eventi sono andati in scena a Baranello e a Torella dove, a scendere in pista con gli allievi del Dirigente Di Blasio, sono stati due volti noti dell’atletica molisana, Teodoro Simone e Luca Rosa che in un passato neanche troppo lontano hanno raggiunto traguardi di elevatissimo spessore tecnico. Entrambi da qualche anno, trasmettono ai più giovani le nozioni base del preatletismo riservando nel proprio tempo libero uno spazio alle scuole primarie e secondarie. Nella prima parte del progetto i due ex azzurri hanno insegnato agli oltre centoventi ragazzi dell’Istituto “Barone”, le meccaniche esecutive riferite ad alcune discipline dell’atletica leggera. Gli interventi, iniziati in avvio di stagione fredda, culmineranno in una manifestazione finale sulla pista di atletica leggera del capoluogo molisano.