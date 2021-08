di Tonino Atella

I lettori denunciano e ne hanno ben donde.

“L’ex conservificio della piana di Venafro è diventato un immondezzaio vero e proprio. Una discarica abusiva a cielo aperto di tutto e di più h 24. E, cosa gravissima, nessuno interviene, nessun fa qualcosa perché il malcostume finisca e l’area torni ad essere naturalisticamente bella e accogliente. Possibile mai siffatta situazione sotto gli occhi di tutti, senza intravedere rimedi di sorta?”. E’ la dura denuncia di tanti lettori di questa testata che hanno deciso di mettersi in gioco, denunciando quanto accade da anni all’ex conservificio venafrano, un tempo fonte di lavoro ed economia per tanti ma oggi solo un desolante abbandono, oltretutto regno di animali selvatici e soprattutto dell’inciviltà di tanti tra sporcizia e rifiuti di ogni tipo lì abbandonati in quantità enormi. La foto allegata, trasmessa da una lettrice, testimonia tutto quanto e dice che pulizia e decoro devono urgentemente tornare all’ex fabbrica per la lavorazione e trasformazione del pomodoro coltivato nell’estremo Molise dell’ovest, prima della sua definitiva chiusura all’indomani dell’indirizzo verso altri settori lavorativi dei prodotti della terra venafrana e dei Comuni limitrofi mais in testa, produzione oggi prioritaria nell’estremo Molise ovest. Anni addietro, tornando al’ex conservificio, il Comune di Venafro aveva pensato all’acquisto dell’ampia struttura per farne servizio di pubblica utilità, trasformandolo in una sorta di palazzetto dello sport. Poi però l’idea rientrò, le amministrazioni municipali susseguitesi non posero più occhio ed attenzione all’ex impianto lavorativo del pomodoro ed il complesso precipitò nel più completo abbandono e dimenticatoio. Oggi, ed eccoci all’attualità, la denuncia dell’opinione pubblica della sua desolante trasformazione in discarica abusiva a cielo aperto, senza che si provveda a rimediare, ripulire e rimettere in sesto quanto meno sotto l’aspetto della pulizia e del decoro ambientale. Ci sarà finalmente un’alba nuova e diversa per l’ex conservificio della piana di Venafro ? E’ quanto si augurano fortemente tutti, ripensando al benessere socio/lavorativo/economico distribuito a 360° per tant’anni dalla storica struttura.