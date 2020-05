Come riporta “Repubblica”, in un interessante articolo a firma di Giovanna Vitale, la poltrona assegnata è una delle più ambite e meglio remunerate della società e l’ha conquistata una vecchia conoscenza del M5S: l’ingegner Massimiliano Gattoni da Pesaro, ex capo della segreteria tecnica di Danilo Toninelli.

L’ultima nomina targata 5 Stelle è contenuta nella disposizione organizzativa 12/AD e porta la data di lunedì 4 maggio, il primo giorno della fase dell’emergenza Coronavirus, il giorno della ripartenza. A firmarla è l’ad di Anas Massimo Simonini, “catapultato un anno e mezzo fa alla cloche del gestore stradale dall’allora ministro dei Trasporti Danilo Toninelli”, spiega il quotidiano nell’edizione online. L’ingegnere è ex capo di Gabinetto di Toninelli. La nomina riguarda la direzione dell’Information and Communication Technologies.

L’ennesimo controsenso del Movimento, che ormai è come tutti gli altri partiti: pronto ad occupare i posti di potere e a battersi per le nomine delle sue “vecchie conoscenze”.