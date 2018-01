Danilo Leva (Mdp – Liberi e Uguali) replica alle dichiarazioni di Frattura in merito alla data delle prossime elezioni regionali: “Ma davvero pensa che noi si crede ancora a Babbo Natale?”

“Ieri insieme al Senatore Ruta ho ritenuto opportuno scrivere alle più alte cariche dello Stato per scongiurare il rischio di rinvio delle elezioni regionali al 22 Aprile, con un consequenziale aggravio di costi di oltre 2 milioni di euro ai danni dei cittadini molisani. Tale possibilità,a cui sta lavorando Frattura da diverse settimane, oggi è stata smentita dallo stesso, il quale, in una nota, ha affermato che tutto dipenderebbe dal Viminale. Ma davvero pensa che noi si crede ancora a Babbo Natale ?

La legge elettorale regionale è stata approvata da oltre un mese ed è pienamente vigente. Secondo Frattura il Viminale davvero potrebbe segnalare problemi di natura tecnica? Il decreto di indizione delle elezioni lo firma il presidente della giunta regionale. Ora credo sia giusto non bruciare risorse inutilmente ed andare al voto lo stesso giorno delle elezioni politiche senza, così, cincischiare, pensando, magari, che dopo le elezioni un governo istituzionale Forza Italia – PD possa riavvicinare Patriciello allo stesso Frattura. Ho compiuto la maggiore età da qualche anno.

Non credo più alle favole e ritengo doveroso che sulle regole non ci siano furbizie e si giochi a carte scoperte perché le stesse appartengono a tutti e non ad una sola persona. Non credo sia serio scaricare sui cittadini contribuenti il conto dei propri calcoli politici. Frattura nella sua smentita ha, semplicemente, confermato che avevamo ragione. Convochi le elezioni e la smetta con i teatrini”.