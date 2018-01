Danilo Leva al vetriolo contro Frattura.

“Perché il Governatore Frattura non spiega il motivo per il quale, a differenza di Zingaretti e Maroni, non ha chiesto al Viminale di votare, anche, per le elezioni regionali in concomitanza con le elezioni politiche del 4 Marzo?

A sto giro ne sta inventando una più del diavolo, incluso il fatto che ha promosso ed approvato una legge elettorale che, però, andava gia’ cambiata, mentre la stava votando, senza che lui se ne accorgesse.

Un po’ come quando aveva firmato l’accordo sull’ospedale di Venafro davanti a centinaia di cittadini, salvo poi affermare che aveva firmato senza leggerne il contenuto. Insomma siamo alle solite. Ora le alchimie di cui è capace sono semplicemente il frutto di una spregiudicata gestione del potere.

Io di diverso in questo Molise, dopo cinque anni di governo Frattura, vedo solo la povertà e la precarietà, purtroppo cresciute a dismisura, esattamente come le tasche di qualche operatore privato. La realtà è tutta qui e le chiacchiere stanno veramente a zero”.