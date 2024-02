di T.A.

PIU’ DI TRE MESI ALLE EUROPEE DELL’8-9 GIUGNO MA PER LA PROPAGANDA ELETTORALE NON E’ MAI TROPPO … PRESTO

Centosette giorni, cioè tre mesi ed oltre, alle prossime elezioni europee dell’8 e 9 giugno prossime e tra i candidati c’è chi pensa che non sia affatto troppo … presto per avviare la propria campagna elettorale per l’assemblea continentale di Strasburgo. Tra questi, si segnala senz’altro l’europarlamentare venafrano Aldo Patriciello, i cui megamanifesti elettorali sono già apparsi negli ultimi giorni lungo viale San Nicandro a Venafro, ingresso alla città per quanti arrivano dal Molise interno. Manifesti che invitano a votare per il sorridente esponente politico molisano, di origini democristiane dopo un’esperienza nell’Udc, con sedici anni di militanza in Forza Italia ed appena transitato da FI alla Lega, accolto ovviamente con entusiasmo dal vice Premier Salvini, che da poco ne aveva “battezzato” l’adesione al Carroccio con pubblica manifestazione popolare in una nota struttura turistica dell’estremo ovest del Molise. E così è di fatto partita l’ennesima avventura elettorale europea del politico venafrano, nell’assemblea continentale continuativamente dal 2006 e ribattezzato nella precedente tornata “MISTER PREFERENZE” per averne messe assieme in Forza Italia ben 85mila nel 2019, secondo solo allo scomparso Silvio Berlusconi, dopo averne incassato addirittura 111mila alle Europee del 2014. Aldo Patriciello, così come le volte precedenti, si candida per la circoscrizione dell’Italia Meridionale che va dal Molise alla Calabria, passando per Puglie, Basilicata, Campania e Abruzzo.