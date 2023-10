di T.A.

L’HA COMUNICATO L’INTERESSATO NEL CORSO DELL’INAUGURAZIONE DELLA SEDE VENAFRANA DI “IL MOLISE CHE VOGLIAMO”

Due fatti politici importanti nell’ultimo fine settimana a Venafro. L’inaugurazione in viale San Nicandro, ingresso est della città, della nuova sede politica di “Il Molise che vogliamo”, gruppo regionale del centrodestra a sostegno del Presidente Roberti, e l’informazione da parte dell’europarlamentare Aldo Patriciello, presente all’evento, che sarà regolarmente ai nastri di partenza delle prossime elezioni europee 2024 per la terza consecutiva riconferma nel Consiglio d’Europa a Strasburgo. “Svolgo politica da sempre e per pura passione-ha spiegato Patriciello- senza tornaconti personali. Il mio principale ed unico interesse è il progresso ed il benessere di tutti, senza esclusione alcuna. Mi sento attivo, assai partecipe ed affiancato dal sostegno di tanti, aspetti che mi gratificano molto e mi inducono ad andare avanti. Finché tanto sarà, continuerò a fare politica per i vantaggi della gente. Partendo da tutto ciò, mi candiderò alle prossime elezioni europee del 2024 per tornare nel Consiglio di Strasburgo e continuare nella mia azione politica nella quale credo fortemente”. Quindi l’inaugurazione della sede venafrana di “Il Molise che Vogliamo”, aperta dal neo consigliere regionale Stefania Passarelli, attuale vice presidente dell’assembla molisana. Presenti in tanti, tra cui il Presidente del Consiglio Regionale del Molise, Quintino Pallante, ed altri amministratori regionali, oltre a numerosi cittadini. Aria di festa e di piena soddisfazione nella circostanza, quale positiva giornata del centrodestra molisano.