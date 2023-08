L’ “ESTATE VENAFRANA 2023” INIZIA … IL 19 AGOSTO E TERMINA IL 29 OTTOBRE !

E’ QUANTO ATTESTA APPOSITO MANIFESTO DEL COMUNE DI VENAFRO …

Stranezze tipiche venafrane. A leggere infatti il manifesto diramato dal Comune di Venafro dal titolo “Estate Venafrana 2023”, ossia il cartellone degli eventi estivi dell’estate in corso, viene fuori che la bella stagione venafrana – evidentemente è quanto pensano al Palazzo di Città di piazza Cimorelli- inizi il … 19 agosto, giorno del primo degli eventi riportato dalla predetta affissione municipale, per concludersi il … 29 ottobre con l’ultimo appuntamento in calendario ! Francamente una estate … innovativa ed inusuale in quanto ai tempi, si deve convenire ! Cosa prevede siffatto cartellone estivo “particolare” ? Per i dettagli si rimanda al manifesto allegato, mentre si segnalano serate conviviali nel centro storico, il cinema in piazza, incontri musicali, gastronomia, concerti, dibattiti, danza, sport, eventi religiosi e passeggiate nell’accogliente ambiente naturale venafrano, con appuntamenti tanto nel capoluogo che nella frazione Ceppagna. In chiusura, un’estate di svaghi e ritrovi popolari che a Venafro inizia quando altrove il grosso già si é tenuto. Una citazione al riguardo, giusto per significare : il XXXIII° Festival Internazionale Mario Lanza di Filignano, l’atteso evento artistico col “bel canto”, si conclude il 20 agosto dopo una settimana di appuntamenti serali di tutto spessore artistico, ossia la sera seguente all’inizio dell’ ”Estate Venafrana 2023” ! E’ tutto nella norma? Certo che di stranezze è piena l’esistenza ! Ad ogni buon conto, buon divertimento con le proposte … estivo/autunnali venafrane !

T.A.