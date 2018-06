L’estate stenta a decollare sull’Italia per l’inserimento da ovest di una energica saccatura carica di aria instabile in quota che entro il fine settimana attraverserà la nostra Penisola, portando maltempo soprattutto sulle regioni centro settentrionali.

Tempo migliore domenica grazie al temporaneo rinforzo dell’anticiclone afro-mediterraneo da Ovest. In particolare, tra la giornata odierna e quella di domani (venerdì) la depressione interesserà in maniera diretta il nostro Paese, transitando dapprima sulla Sardegna e a seguire sulle regioni centrali dello Stivale.

Essa darà luogo a spiccata instabilità al centro-nord con rovesci e temporali, localmente anche intensi. Questi primi giorni di giugno, hanno evidenziato meteo piuttosto incerto e sempre pronto a precipitazioni e scrosci di pioggia soprattutto nelle ore pomeridiane anche se, a livello termico, il mese risulta abbondantemente sopra la media.

Per una maggiore stabilizzazione del tempo occorre aspettare domenica quando una rimonta dell’anticiclone afro-mediterraneo apporterà un generale aumento delle temperature. Per tutti gli aggiornamenti collegatevi al sito meteorologico molisano www.meteoinmolise.com

Dettaglio Previsionale

Venerdì: giornata abbastanza simile alla precedente. Al primo mattino tempo stabile e soleggiato su tutta la regione con qualche velatura. Nella seconda parte della mattinata probabile aumento della nuvolosità con associate precipitazioni tra alto Molise, e tra Trivento, Salcito e Pietracupa. Nel pomeriggio le precipitazioni interesseranno anche il Molise centrale, campobassano e monti del Sannio con possibile interessamento della fascia costiera e del basso Molise. Cessazione dei fenomeni e schiarite in serata. Temperature massime tra 23 e 25 nell’entroterra e sulla costa. Venti deboli da nord-ovest. Mari calmi.

Sabato: giornata con tempo stabile e cielo sereno al mattino. Rapido aumento della nuvolosità con il trascorrere delle ore ma senza fenomeni fino alle ore centrali della stessa. Al pomeriggio, invece, nubi più consistenti nelle aree interne montuose daranno luogo a qualche isolata precipitazione localmente anche a carattere di rovescio e/o temporale. Temperature in leggera flessione e massime che non supereranno i 25 gradi sul capoluogo. Venti deboli.

Domenica: alta pressione in nuovo rinforzo. Mattina soleggiata e limpida, ma nubi in formazioni sulle aree interne nel corso delle ore seguenti. Al pomeriggio, parzialmente nuvoloso all’interno in un contesto comunque stabile, sereno o poco nuvoloso altrove. Temperature in leggera ripresa. Mari calmi.