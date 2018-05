Più di 1000 assunzioni in arrivo in Leonardo grazie al recente accordo con i sindacati. Il noto gruppo industriale ha sottoscritto con le segreterie nazionali di Fiom, Fim, Uilm, il Protocollo di intenti che in base alla Legge Fornero darà il via a 1.100 prepensionamenti che verranno compensati da altrettante nuove assunzioni.

Si tratta quindi di un accordo che avrà un notevole impatto occupazionale nei prossimi anni. Ecco tutto quello che c’è da sapere per sfruttare le future opportunità di lavoro in Leonardo.

L’accordo sottoscritto tra Leonardo e Fiom, Fim e Uilm, prevede 1.100 uscite anticipate di lavoratori, anche attualmente impiegati presso le controllate Fata, Lgs, Sema, Telespazio. L’operazione rientra nel Piano Industriale 2018-2022 che punta ad aumentare la competitività e la redditività dell’azienda e delle singole divisioni.

Le uscite anticipate permetteranno quindi all’azienda di garantire il processo di efficientamento e avviare, compatibilmente con le risorse economiche disponibili e in linea con gli obiettivi e le esigenze del business, un nuovo ciclo di assunzioni.

Grazie a tali uscite Leonardo potrà effettuare numerose nuove assunzioni entro il 2022. A fronte di oltre mille uscite il gruppo industriale inserirà altrettante nuove risorse e procederà alla stabilizzazione di numerosi lavoratori.

Leonardo è un’azienda italiana attiva nei settori della difesa, dell’aerospazio e della sicurezza, con azionista maggioritario il Ministero dell’economia e delle finanze italiano con una quota di circa il 30%.

Leonardo è la nuova denominazione assunta dal 1º gennaio 2017 da Leonardo-Finmeccanica, il nome con cui si è identificata Finmeccanica a partire da aprile 2016 a seguito dell’operazione in cui sono confluite le attività delle società precedentemente controllate ossia AgustaWestland, Alenia Aermacchi, Selex ES, OTO Melara e Wass.

Leonardo è stata strutturata in 7 Divisioni operative: Elicotteri, Velivoli, Aerostrutture, Sistemi Avionici e Spaziali, Elettronica per la Difesa Terrestre e Navale, Sistemi di Difesa, Sistemi per la Sicurezza e le Informazioni, ed è quotata alla Borsa di Milano.

Candidatura

Anche se al momento è presto, ricordiamo agli interessati alle opportunità di lavoro in Leonardo che è possibile utilizzare il portale web del gruppo per inviare le proprie candidature in azienda. Dalla sezione Lavora con noi è possibile infatti inviare il proprio curriculum vitae in risposta ad eventuali posizioni aperte e come candidatura spontanea.

