Uno spazio istituzionale riservato all’ENTE PARCO REGIONALE DELL’OLIVO DI VENAFRO all’interno della manifestazione enogastronomica “EXCELLENCE”, FOOD INNOVATION – VI EDIZIONE, a Roma il 10 novembre.

In compagnia delle eccellenze olearie della regione Molise e delle zone limitrofe, per promuovere “VENOLEA”, evento dedicato all’olio di oliva che si terrà a Venafro (IS) il 29 e 30 dicembre.

Promuovere il primo Parco tematico sull’olivo del Mediterraneo, il territorio venafrano, diffondere la cultura dell’olio extra vergine con una degustazione offerta da produttori locali, far apprezzare gli scenari naturali e artistici della regione Molise, ma soprattutto la possibilità di invitare il pubblico romano a «VENOLEA», evento dedicato all’olio di oliva e all’accostamento con il cibo, che si terrà il 29 e 30 dicembre nella “PALAZZINA LIBERTY” a Venafro. Sono solo alcuni degli aspetti che verranno trattati sabato 10 novembre, alle 17,30 presso la “SALA INTRECCI” , ad “EXCELLENCE”-FOOD INNOVATION, uno spazio di oltre 2000 mq interamente dedicati alle eccellenze enogastronomiche del made in Italy , che si terrà all’EX-DOGANA, via dello Scalo di S. Lorenzo 10, a Roma.

“È fondamentale – spiega il dott. Emilio Pesino, Presidente dell’Ente Parco Regionale dell’Olivo di Venafro – che il pubblico della Città Eterna possa conoscere direttamente i produttori di olio extra vergine del territorio, apprezzarne le peculiarità uniche del prodotto e le opportunità che la regione Molise offre in termini di storia, cultura, tradizione e di gastronomia”.

“L’edizione di VENOLEA 2018 – aggiunge il Presidente Pesino, manifestazione di punta della Regione Molise, vuole sottolineare il legame stretto tra il territorio rurale, che nelle nostre zone ha scorci di particolare interesse e il prodotto che è il miglior ambasciatore della cultura contadina rappresentata. Questa trasferta a Roma è una vetrina importante, ringrazio l’organizzazione di EXCELLENCE , rappresentata dal dott. Pietro Ciccotti, gli sponsor istituzionali della Regione Lazio, l’Arsial (Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio) e l’Università di Roma TRE per questa opportunità che ci viene data, fuori confine, per promuovere il patrimonio olivicolo del territorio”

Venafro, che ha il pregio di essere “Città dell’Olio” è stata inserita recentemente come “Paesaggio del Parco Regionale” nel Registro Nazionale dei Paesaggi Rurali Storici del Ministero Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo.

“Un prestigioso elenco che al momento annovera una decina di siti in Italia – ricorda il Presidente Pesino – ed è finalizzato, tra l’altro, a sperimentare politiche di tutela dei paesaggi rurali storicizzati”.

Per far conoscere le realtà olivicole del territorio, sono state invitate alcune aziende, che faranno degustare i loro oli, eccellenze riconosciute in tutta Italia. L’olio di Venafro e gli oli prodotti dalle aziende della zona adriatica, ottenuti da cultivar specifiche del territorio, caratterizzati da gusti decisi e bassa acidità.

“L’invito che rivolgo ai presenti e a tutti i visitatori di EXCELLENCE – conclude il Presidente Pesino – è di visitare Venafro, il Parco regionale dell’Olivo e Venolea, dove l’olio sarà protagonista delle due giornate del 29 e 30 dicembre, con incontri, dibattiti, degustazioni e un concorso di pittura e fotografia riservato ai ragazzi delle scuole”.