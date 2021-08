Ancora un pezzo da 90 per l’Energy Time Spike Campobasso che annuncia l’ingaggio dello schiacciatore Gianmarco Rescignano. L’atleta campano conosce bene il campionato cadetto, dal 2016 al 2018 ha giocato con la Polisportiva Cimitile, le due stagioni successive con l’Atripalda volley e l’ultimo campionato tra le fila dell‘Olimpica Avellino. In bacheca Rescignano ha la Coppa Italia di Serie C Campania vinta con la Net Volley. Un altro sforzo importante da parte della società che sta allestendo un organicocompetitivo per la categoria. All’appello mancano gli ultimi tasselli, si punterà anche sulle promesse locali.

Le prime dichiarazioni di Gianmarco Rescignano: “Ho scelto questa squadra per l’entusiasmo e le ambizioni della società, oltre al fatto che sembra davvero una società ben organizzata. Conosco anche la città e l’ambiente che sicuramente saranno stimolanti durante l’intera stagione sportiva. Dal prossimo campionato mi aspetto un bel percorso fatto in crescita in cui possiamo raggiungere risultati importanti e toglierci molte soddisfazioni“.