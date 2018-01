Messaggio del Consigliere regionale Massimiliano Scarabeo nel decennale della scomparsa dell’editore e politico Lelio Pallante.

“Lelio Pallante, un uomo e imprenditore preparato, un politico serio e capace, d’altri tempi, come, forse, ce ne sono stati pochi. Ma anche pieno di umanità, schiettezza e determinazione, doti che lo hanno contraddistinto in ciò che ha fatto in tutta la sua vita. A dieci anni dalla sua prematura scomparsa, è giusto e doveroso ricordarlo per quello che è stato, per la sua famiglia, i suoi amici, ma anche per tutto il Molise che ha sempre difeso e portato nel cuore”.