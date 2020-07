Un molisano di 25 anni, originario di Cercemaggiore, ma residente a Campobasso, è morto in un incidente stradale avvenuto la scorsa notte sull’autostrada A8 all’altezza di Legnano, in provincia di Milano. La sua auto si è schiantata contro uno dei furgoni degli operai che stavano finendo di lavorare per ripristinare un tratto di strada dopo un incidente avvenuto qualche ora prima.

Sul posto sono giunti i sanitari del 118, i Vigili del Fuoco e Forze dell’ordine. Purtroppo nonostante il tempestivo intervento dei soccorritori per il giovane non c’è stato nulla da fare, troppo gravi le ferite riportate nel violento impatto della vettura con uno dei furgoni parcheggiati dagli operai e utilizzati per i lavori.