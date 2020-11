Convocata ad horas dal Presidente Salvatore Micone durante la seduta del Consiglio regionale di questa mattina, si è svolta al termine dei lavori dell’Assise la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consiliari.

Il Presidente Micone ha voluto portare all’attenzione dei Capigruppo le scadenze immediate che il Consiglio deve svolgere come da specifiche previsioni statutarie e regolamentari in merito per quel che concerne il rinnovo di metà legislatura dell’Ufficio di Presidenza e delle Commissioni. L’Assemblea legislativa regionale, infatti, sarà chiamata ad eleggere il Presidente del Consiglio regionale, due Vice Presidenti e due Segretari componenti l’Ufficio di Presidenza, oltre che la nuova strutturazione delle Commissioni permanenti. Sentiti i vari Capigruppo il Presidente Micone ha deciso di convocare, in presenza, il Consiglio regionale per il prossimo 20

Raccogliendo le richieste in tal senso pervenute nella mattinata, nel corso della seduta consiliare, sia dal Capogruppo del Pd Micaela Fanelli che da quello di M5S Andrea Greco, il Presidente ha dato notizia di voler convocare, una volta sentita la disponibilità di tutti i soggetti interessati, a breve il Tavolo permanente sul Coronavirus a cui invitare oltre che il Presidente della Regione, il Direttore dell’ASREM e il Direttore del Servizio di Protezione civile regionale, anche il Commissario ad acta per il rientro dal Deficit Sanitario. Ciò al fine di fare con tutti i responsabili istituzionali competenti il punto sulla situazione dei contagi in Molise e sulla gestione delle varie fasi dell’emergenza.