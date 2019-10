Si terrà a Campobasso, martedì 22 ottobre a partire dalle 9.30, nella Sala del Parlamentino del Palazzo Vitale, il convegno scientifico dal titolo “Leggere il territorio attraverso il Censimento della Popolazione”, organizzato dall’Ufficio territoriale Istat per il Lazio, il Molise e la Calabria per promuovere la seconda edizione del Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni.

L’iniziativa, rivolta ad amministratori locali, al mondo accademico e più in generale agli addetti ai lavori, ha l’obiettivo di far conoscere la capacità informativa del Censimento e sensibilizzare all’utilizzo dei dati statistici come strumento di programmazione per lo sviluppo e la gestione del territorio.

Durante l’incontro verranno messe in evidenza le principali innovazioni della seconda edizione del Censimento, anche alla luce delle buone pratiche emerse durante la prima edizione del 2018, che si è conclusa con oltre il 92% di famiglie rispondenti. L’evento sarà anche occasione per una rilettura della storia del Molise attraverso i dati dei censimenti dal 1861 al 2011.

A differenza delle passate tornate censuarie, il Censimento della popolazione e delle abitazioni non coinvolge più tutte le famiglie nello stesso momento, ma solo un campione di esse. Ogni anno sono chiamate a partecipare circa un milione e quattrocentomila famiglie, in oltre 2.800 comuni.

La restituzione al Paese dei dati ottenuti sarà però di tipo censuario, grazie all’integrazione statistica tra le rilevazioni campionarie e i dati di altre fonti amministrative.

Il programma completo al link

https://www.istat.it/it/files//2019/10/Programma_Censimento-Popolazione_22-Ottobre.pdf