Seicentomila euro in tre anni, queste le dimensioni della “manovra” a sostegno dei Confidi in agricoltura approvata ieri in via definitiva nella Legge di Stabilità regionale. Un importante intervento destinato a favorire l’accesso al credito da parte delle imprese agricole del territorio regionale.

“Risorse destinate alla patrimonializzazione del sistema, fondamentali per consentire ai consorzi fidi di svolgere la loro mission di facilitatori dell’accesso al credito alle imprese agricole – commenta l’Assessore Facciolla – “Il risultato che abbiamo conseguito è di grande importanza strategica per il settore.

La presenza nella Legge di Stabilità di una specifica norma a tutela del settore agricolo ribadisce la volontà di questo Governo regionale di sostenere il tessuto produttivo. Una misura che, in questo particolare momento caratterizzato da difficoltà sempre maggiori per le aziende agricole ad ottenere prestiti da parte degli istituti di credito, si traduce in un maggior numero di imprese che potranno beneficiarne, grazie al sistema delle garanzie, di credito e in più consistenti volumi di garanzia”

“Grazie a questo intervento” – continua Facciolla ” le aziende agricole potranno usufruire di un ulteriore strumento per lo sviluppo, in linea con le misure messe in campo dal Programma di Sviluppo rurale ”.