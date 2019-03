di Domenico Pio Abiuso

Martedì prossimo 19 marzo dalle ore 9.30 alle ore 13.30, nella Sala del Parlamentino della Regione Molise, in Via Genova n° 11, avrà luogo un convegno, promosso da ANCI, ANCI Molise e IFEL ANCI (istituto per la Finanza e l’Economia Locale), dove saranno presenti amministratori, funzionari, dirigenti ed esperti della pubblica amministrazione per approfondire le novità e i risvolti operativi della Legge di Bilancio 2019.

Di seguito, il programma del meeting:

saluti istituzionali del Presidente Anci (Associazione Nazionale Comuni Italiani) Molise e Sindaco di Pescopennataro (IS) Pompilio Sciulli;

coordina i lavori il Sindaco di Castel Del Giudice (IS) Lino Gentile;

Legge di Bilancio 2019: Una lettura d’insieme sulle novità e le questioni aperte

Giuseppe Ferraina, Dipartimento Finanza locale ANCI – IFEL

Il bilancio della Regione Molise 2019 e i riflessi sugli Enti Locali

Donato Toma, Presidente della Regione Molise con delega al Bilancio,Finanze e Patrimonio