Ennesima tegola sopra al governo regionale guidato dall’illustrissimo governatore Frattura, però, questa è più diretta verso il suo braccio destro, l’assessore all’Agricoltura Vittorino Facciolla, arriva dalla legge di Bilancio approvata pochi giorni fa. E’ stato approvato, infatti, un emendamento che incrementa il fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera di 5 milioni di euro per gli anni 2018 e 2019 e 6 milioni per il 2020 integrando la somma già deliberata dalla precedente finanziaria.

Tutto a vantaggio degli stabilimenti del Nord, invece nel Sud l’unico che era rimasto, la nostra politica regionale non aspettava di chiuderlo lasciando tra operai e indotto circa 6 mila famiglie senza reddito. Dopo questo smacco hanno ancora il coraggio di ricandidarsi. L’on. Giuseppe Romanini (PD) componente della Commissione agricoltura della Camera, si dice soddisfatto della approvazione perché ricade nel suo territorio.

La somma stanziata è di 16 milioni di euro di cui 10 alle aziende saccarifere e 6 milioni ai bieticoltori. Tra questi, oltre 1,6 milioni, andranno ai bieticoltori di San Quirico. In conclusione, l’Eridania Sadam potrà affrontare la campagna 2018 e continuare nella realizzazione dei progetti di reindustrializzazione verso la chimica verde che nei prossimi anni darà altro lavoro.

Mentre noi, nei prossimi anni, faremo i disoccupati a vita per colpa di una politica di frantumazione di quello che avevamo. VIVA IL CENTRO SUD! MI RACCOMANDO IL 4 MARZO.

Comitato ex lavoratori Zuccherificio del Molise