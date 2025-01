di Redazione

Il festival del teatro popolare sbarca nuovamente nel Capoluogo per la terza data della stagione: appuntamento domenica 9 febbraio alle 18 all’ex Gil.

“Legami sconnessi”, scritta da Elvira Spartano e Carlo Costante e diretta da Elvira Spartano, è una commedia moderna che – come direbbe Pirandello – fa ridere ma al contempo riflettere, inducendo all’amara constatazione che la vera disconnessione non è virtuale, ma nelle relazioni sempre più caratterizzate dall’incapacità di comunicare realmente e di stabilire connessioni autentiche e sincere. Lo spettacolo, in programma il prossimo 9 febbraio presso l’Auditorium Giovannitti della Fondazione Molise Cultura, apre la terza stagione di Jamme Bbelle a Campobasso, dopo i due grandi successi di San Giuliano di Puglia e Larino. Le prime due commedie in calendario, del 18 e 19 febbraio, hanno fatto registrare entrambe il tutto esaurito e anche questo nuovo appuntamento “rischia” di raggiungere un nuovo sold out. Sul palco gli artisti dell’associazione Teatrale GROCA’ APS, nata nel 2014 a Castellana Grotte (Bari) e nota non solo in Puglia ma su tutto il territorio nazionale, dove ha già raccolto in questi anni importanti premi e riconoscimenti. Per i biglietti è possibile rivolgersi al botteghino del Savoia a Piazza Pepe (dalle 17 alle 20), per tutte le info a nic.licursi@gmail.com – 327 95 666 23. La Uilt Molise, che dal 2022 organizza il festival del teatro popolare Jamme Bbelle, ricorda inoltre che i contenuti inerenti la rassegna sono presenti sulle pagine Facebook e Instagram dell’associazione.