La Legambiente Molise, al cui interno è presente il gruppo Legambiente Scuola e Formazione, si è occupata negli anni di organizzare, in collaborazione con Estra, l’Estraday, a conclusione di un percorso “Energicamente” che si traduce in un concorso svolto in squadra da bambini e ragazzi con lo scopo di sensibilizzarli ad un utilizzo corretto dell’energia trasmettendo i contenuti in maniera attiva e divertente grazie all’ausilio di soci formati sul tema.

Quest’anno una delle classi vincitrici è stata la 5 B della Scuola Primaria annessa al Convitto Nazionale “Mario Pagano” di Campobasso premiata in occasione della giornata di sensibilizzazione tenutasi a maggio proprio presso la loro scuola. Il 3 luglio alle ore 18, in occasione dell’Estraday, la Legambiente Molise ha organizzato un incontro scientifico sotto la veste del format “Aperitivo scientifico” dal titolo “Scuole per il futuro.

I giovani chiedono un impegno per il clima: quali opportunità e strumenti può dare la scuola?” presso la caffetteria Morelia sita in Via Monsignor Bologna a Campobasso al quale parteciperanno tecnici che esporranno, dal loro punto di vista, gli effetti dei cambiamenti climatici che si ripercuotono nella vita quotidiana di ognuno di noi.