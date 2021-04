Dopo mesi di attesa e di polemiche domenica in alcune regioni riprenderanno già questo fine settimana (in altre regioni si è deciso di posticipare alla prossima) i campionati di Eccellenza che, come deciso dal consiglio FIGC, decideranno unicamente le promozioni in Serie D.

Difficile fare pronostici in quanto molte società puntando alla promozione, in queste settimane si sono rivolte al mercato ampliando e rinforzando le rosa con nuovi elementi.

Da capire anche chi ha più birra in corpo. Dopo mesi di stop e una preparazione atletica limitata a qualche settimana, anche a livello fisico la ripartenza non sarà facile per i giocatori che si troveranno a giocare con il caldo. In molti casi inoltre si tratterà di mini tornei condensati in poche settimane con poi le fasi ad eliminazione diretta che si disputeranno in pieno giugno e dove oltre ad un po’ di fortuna, conterà molto vedere chi arriverà più in forma.

A rendere la situazione ancora più incerta c’è poi la situazione legata alla pandemia che potrebbe condizionare i campionati con eventuali focolai all’interno dei gruppi squadra che potrebbero togliere elementi di spicco in momenti topici dei tornei.

Considerando tutte le variabili saranno sicuramente campionati aperti e dal difficile pronostico. Molte saranno le difficoltà ed ostacoli che le squadre si troveranno di fronte e vinceranno probabilmente le squadre con più coraggio, determinazione e sicuramente un po’ di fortuna.