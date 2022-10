Cinque giornate sono alle spalle e l’eccellenza calcistica molisana, massimo campionato della regione, ha preso già una sua chiara fisionomia al vertice. Nell’alta classifica, ma è come scoprire … l’acqua calda, si trovano già “le corazzate”, seguite a ridosso dell’ “aspirante” tale e quindi il … “terzo incomodo”. Per “corazzate”, e non ce ne vogliano tutte le altre compagini, s’intendono Campobasso 1919 e Città d’Isernia, che hanno investito tantissimo approntando appunto altrettante corazzate, calcisticamente parlando. Entrambe infatti sono a punteggio pieno (15 punti) dopo cinque gare con altrettante vittorie ed appaiono destinate a restare lì in alto, a meno che … !

Domenica intanto c’è il loro primo scontro di vertice con Campobasso/Città di Isernia che promette scintille e non solo. Quindi l’ “aspirante”, ossia l’ Alto Casertano, terzo a quota 13, e a seguire i “ terzo incomodi “, vale a dire Gioese (11 punti) e Venafro (10). Campionato già abbondantemente definito nonostante si stia solo all’inizio ? Probabilmente si, perché Campobasso e Isernia sono effettivamente due “corazzate” per quanto innanzi scritto ma, dato che la palla é … rotonda, bisognerà vedere cosa ne pensano e faranno sino in fondo Alto Casertano, Gioiese e Venafro.

I casertani in effetti non celano le loro ambizioni di vertice. Discorso a parte per Gioiese e Venafro. Sono i classici “terzi incomodi” per rompere eventualmente le uova nel paniere altrui e ribaltare situazioni che si ritengono difficilmente attaccabili. Sul tema, comunque, il Presidente del Venafro Nicandro Patriciello è sin troppo esplicito : “Campobasso e Isernia sono avanti a tutti noi altri –afferma quegli- e penso che per il titolo finale sia un questione tra Campobasso ed Isernia, anche se nel calcio le sorprese non mancano e questo fa di tale sport uno tra i più belli ed imprevedibili. Il Venafro è stato programmato per il 2023/24, fermo restando gl’ingaggi importanti di questa stagione. Ed allora vinca il migliore quest’anno tra Campobasso ed Isernia, ed occhi puntati sul Venafro per la stagione prossima, anche se ci piace fare da “terzo incomodo” per il campionato in corso, puntando sull’eventuale sorpresa, tipica del calcio ! ”. Cioè ? Eccellenza molisana 2022/23 già definita ? Assolutamente no, perché le sorprese sono sempre dietro l’angolo !

RISULTATI:

CLASSIFICA: