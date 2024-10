di T.A.

“CARO MILITELLO, VIENI IN MOLISE ! TROVERAI TANTA “CARNE A CUOCERE” PER ILTUO PROGRAMMA DI “STRISCIA” … “

Militello, l’inviato di “Striscia” coi suoi esilaranti ed incredibili cartelli che riesce a scovare in po’ dappertutto in Italia facendo ridere a crepapelle tantissimi connazionali che lo seguono la sera in tv, deve assolutamente venire con maggiore frequenza in Molise visto che anche da noi troverà tanta “carne a cuocere” per il suo programma. La dimostrazione arriva dalla foto pervenutaci da Isernia da cortese lettore. Mostra transenne con tanto di rete metallica e tabelle su marciapiede e parte della stessa strada comunale isernina a due passi dalla Prefettura di Isernia, arricchite di tabelle ed il tutto installato evidentemente per lavori strutturali ad un immobile della zona. La particolarità della foto, tant’è la citazione di Militello ? A parte le tabelle abbondantemente invasive a chiudere marciapiede e parte della strada municipale, “straniscono” soprattutto le tabelle del cantiere. Una con tanto di freccia direzionale dice che i pedoni devono transitare a destra, senso di marcia che però è chiuso dalle transenne che giungono sino al fabbricato da ristrutturare ! L’altra, di routine per lavori edili, vieta l’accesso là dove la prima tabella invita a transitare ! Domanda conclusiva : è si o no il caso che Militello si faccia un giro dalle nostre parti ?