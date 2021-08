di Tonino Atella

Finalmente una cosa bella da riportare con piacere e soddisfazione in cronaca. Niente cronaca nera, nessuna bruttura o negatività di sorta, ma la bellezza, meglio ”la grande bellezza” umana, per usare una espressione oggi tanto in voga ! Dalle nostre parti “la grande bellezza” ? Certo e senz’altro, ci mancherebbe! “Ma di cosa trattasi di grazia ?”, si starà chiedendo un incuriosito lettore nostrano.

Delle bellissime, suggestive, significative, curatissime ed uniche edicole votive disseminate lungo strade principali e secondarie nel territorio del Comune di Filignano, sia del capoluogo che delle numerose frazioni,come Cerasuolo ed altre ancora. Sono state edificate nel corso dei decenni trascorsi da privati del posto per esternare la propria fede, ringraziare il Padre Eterno o altri Santi per grazie ricevute, testimoniare la protezione ricevuta in occasione di calamità naturali e ribadire la fede a Sant’Antonio, alla Madonna e ai diversi Santi raffigurati in tali edicole in pietra, arricchite ed impreziosite da semplici ma bellissimi altari, nonché da sacre immagini pittoriche.

Sono belle e ben tenute tali edicole, almeno la gran parte, non mancando purtroppo l’abbandono di qualcuna forse per la dipartita di colui o colei che l’aveva ideata e fatta realizzare. Sono comunque tutte altamente significative, testimoniando la cultura, la fede e la storia delle generazioni passate. E i contemporanei continuano a conservarle in perfetto stato ripulendole e tenendole al meglio,tanto da apparire doveroso parlare delle edicole votive del nostro territorio regionale come di “Grande Bellezza” del Molise.